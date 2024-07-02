02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 10:05
ABONE OL
Tokat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör