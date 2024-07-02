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Minibüsün çarptığı 16 koyun öldü! Edirne'deki kaza anı kamerada...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 13:06 Güncelleme: 02.07.2024 13:29
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Minibüsün çarptığı 16 koyun öldü! Edirne’deki kaza anı kamerada...

Edirne'de Romanya plakalı kapalı kasa minibüs yolun karşısına geçerken koyun sürüsüne çarptı. Kaza anı minibüsün kamerasına yansırken kazada 16 koyun öldü. İşte detaylar...

Edirne'de, Romanya plakalı kapalı kasa minibüsün, yolun karşısına geçirilirken çarptığı sürüdeki 16 koyun öldü. Kaza, minibüsün kamerasına yansıdı.

50 KOYUN BULUNUYORDU

Kaza, gece saatlerinde Edirne-Lalapaşa kara yolunun Küçüdöllük köyü yakınlarında meydana geldi. Miu Alexandru'nun kullandığı AG 65 ATE Romanya plakalı kapalı kasa minibüs, yolun karşısına geçirilmek istenen yaklaşık 50 koyunun bulunduğu sürüye çarptı.

16'SI ÖLDÜ

İhbarla bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede sürüdeki koyunlardan 16'sının öldüğü belirlendi. Ekiplerin yolu trafiğe kapatmasının ardından ölen koyunlar, kaza yerinden kaldırıldı. Aracında hasar meydana gelen minibüs sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Kaza anı minibüsün kamerasına yansıdı.

EL FENERİ İLE IŞIK YAPTIM AMA...

Koyunların sahibi Adil Gavaz (78), sürüsünü karşıya geçirmeye çalışırken kazanın olduğunu söyleyerek, "Yoldan karşıya, eve geçiş yapıyordum, minibüs geldi çarptı. Aydınlatma direkleri var, el feneri ile ışık da yaptım ama yine görmedi. Korktum, koyunları bırakıp kenara kaçtım. 50 tane koyunum vardı, çarptığı 16 tanesi öldü" dedi.

Minibüsün çarptığı 16 koyun öldüMinibüsün çarptığı 16 koyun öldü MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 16 KOYUN ÖLDÜ

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