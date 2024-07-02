Minibüsün çarptığı 16 koyun öldü! Edirne’deki kaza anı kamerada...

EL FENERİ İLE IŞIK YAPTIM AMA...

Koyunların sahibi Adil Gavaz (78), sürüsünü karşıya geçirmeye çalışırken kazanın olduğunu söyleyerek, "Yoldan karşıya, eve geçiş yapıyordum, minibüs geldi çarptı. Aydınlatma direkleri var, el feneri ile ışık da yaptım ama yine görmedi. Korktum, koyunları bırakıp kenara kaçtım. 50 tane koyunum vardı, çarptığı 16 tanesi öldü" dedi.