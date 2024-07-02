02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Bodrum'a "Costa Fortuna" kruvaziyeriyle 3 bin 187 turist geldi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 13:05
ABONE OL
Bodrum’a Costa Fortuna kruvaziyeriyle 3 bin 187 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesini, "Costa Fortuna" isimli kruvaziyerle gelen 3 bin 187 turist ziyaret etti. Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular kent merkezinde gezinti yaptı, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör