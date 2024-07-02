02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

LGBT lobisinden tedavi olmak isteyen eş cinsellere büyük baskı: Böyle yaşayacaksın

AA ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 13:15
ABONE OL
LGBT lobisinden tedavi olmak isteyen eş cinsellere büyük baskı: Böyle yaşayacaksın

Eş cinsel dayatmanın sanal alem, akademi ve bilim alanında yoğun şekilde uygulanması nedeniyle eş cinsel olmaktan rahatsız olan kişilerin tedavi imkanlarının kısıtlandığı, farklı görüş veya inanca sahip kişilerinse sansüre maruz kaldığı belirtiliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör