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Nijerya'da katliam gibi kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 17:40 Güncelleme: 01.07.2024 17:40
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Nijerya’da katliam gibi kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Katliam gibi kaza Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu ve büyükbaş hayvan taşıyan tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.

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