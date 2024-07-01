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Kütahya'da trafik kazası: Ölenlerin sayısı 3'ü yükseldi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.07.2024 17:26
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Kütahya’da trafik kazası: Ölenlerin sayısı 3’ü yükseldi

Kütahya'da, 20 Haziran günü iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kazazedelerden biri daha hayatını kaybetti.

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