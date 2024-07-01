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Sultangazi'de inşaatta korkutan yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı

DHA
Giriş: 01.07.2024 18:51 Güncelleme: 01.07.2024 20:17
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Sultangazi’de inşaatta korkutan yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı

Sultangazi yayla Mahallesi'nde inşaat halindeki 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatıda alevlerin ve dumanların arasında mahsur kalan işçiler kurtarıldı.

Sultangazi Yayla Mahallesi'ndeki inşaat halindeki 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İŞÇİLER MAHSUR KALDI
Yangın sırasında inşaatta işçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER MAHSUR KALANLARI KURTARDI

Mahsur kalan işçileri kısa sürede kurtaran ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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