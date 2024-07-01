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İzmir'de yürüyen merdiven bir anda terse gitti! Vatandaşlar düştü! Yaralılar var...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 11:07 Güncelleme: 01.07.2024 11:16
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İzmir’de yürüyen merdiven bir anda terse gitti! Vatandaşlar düştü! Yaralılar var...

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Üçyol Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdiven üzerinde yolcuların bulunduğu esnada bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Olay esnasında düşen 9 vatandaş hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

İzmir Metro'sunda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

BİR ANDA TERS YÖNE HAREKET ETTİ

Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

9 KİŞİ YARALANDI

Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

Metronun yürüyen merdiveni çöktüMetronun yürüyen merdiveni çöktü METRONUN YÜRÜYEN MERDİVENİ ÇÖKTÜ

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