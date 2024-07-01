İzmir’de yürüyen merdiven bir anda terse gitti! Vatandaşlar düştü! Yaralılar var...

BİR ANDA TERS YÖNE HAREKET ETTİ

Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.