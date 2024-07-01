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Kafede çıkan kavgada sandalyeler hava uçuştu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 11:12 Güncelleme: 01.07.2024 11:13
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Kafede çıkan kavgada sandalyeler hava uçuştu

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kafede çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu.

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