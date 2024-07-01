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Kastamonu’da 2 bin 300 yıl öncesine ait seramik parçaları bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 11:05
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Kastamonu’da 2 bin 300 yıl öncesine ait seramik parçaları bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek ve izniyle Kastamonu Üniversitesi tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 2 bin 300 yıl öncesine ait buluntulara ulaşıldı.

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