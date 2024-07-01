01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

10 Ekim gar katliamı davasında karar açıklandı

Giriş: 01.07.2024 17:18 Güncelleme: 01.07.2024 17:19
ABONE OL
10 Ekim gar katliamı davasında karar açıklandı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te 101 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısına ilişkin davada karar açıklandı.

10 Ekim Gar katliamı davasında sanıklara verilen cezalar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdülmuttalip Demir ve Metin Akaltın'ı, maktül Mustafa Budak'a karşı silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Erman Ekici'ye, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ekici, 101 kişiye yönelik "Silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında kasten nitelikli öldürme" suçundan 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Erman Ekici, "Silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında öldürmeye teşebbüs" suçundan 379 kez 18 yıl hapis cezası aldı.

Ekici'ye "İzinsiz patlayıcı madde bulundurma" suçundan 10 yıl, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı oy birliğiyle alan heyet, sanıklara verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

Erman Ekici, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle "insanlığa karşı suç işleme" suçundan beraat etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör