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Ankara Garı katliamı davasında karar

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 12:38
Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015 günü 101 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. 26 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Tutuklu sanık Erman Ekici 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
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Ankara Garı katliamı davasında karar
Ankara Garı katliamı davasında karar
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