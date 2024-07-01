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Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 24 kişi yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.07.2024 17:15
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Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 24 kişi yakalandı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından 24 kaçak göçmen yakalandı. 24 kaçak yapılan işlemlerinin akabinde Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu 17 haziran ve 30 haziran tarihleri arasında 3 olayda 5 şüpheli ve Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.

16 bin 200 TL, 100 dolar, 2 araç, 2 el hava pompası, 8 can yeleği, 1 deniz yatağı ve 11 şambrele ilgili karara istinaden el konuldu.



Göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan 5 şahıs adli işlemlerinin akabinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

24 kaçak yapılan işlemlerinin akabinde Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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