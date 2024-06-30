Bursa'da anız yangını! Alevler BUÜ kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı
Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangını görüntüleyen gazeteciler, hızla ilerleyen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
BUÜ Görükle Kampüsü'nde bulunan ormanlık alana da ulaşan yangının ilerlememesi için mücadele eden ekiplere bölgede yaşayanlar da destek oluyor.
Kampüsteki doğal yaşam alanında bakılan kızıl geyikler ve diğer hayvanlar tahliye edildi.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, yangının büyümesinin çok şiddetli rüzgardan kaynaklandığını söyledi.
Yangına çok sayıda personel ve araçla müdahale ettiklerini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:
"(Yangını) Canla başla kontrol altına almak için gayret gösteriyoruz. Özellikle Veteriner Fakültesinin hayvanları vardı, onları tamamen dışarıya naklettik. Burada bulunan yurtları tamamen boşalttık. Tıp Fakültesi Hastanesi biraz uzakta ama yine de tedbiren hastaları başka hastanelere taşıyabiliriz."
ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR
Bursa'da Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrayan anız yangınına karadan 150 personel, havadan da 4 helikopterle müdahale sürerken, bölgeye iş makineleri ile TOMA'lar da sevk edildi.
Çam ve meşe ağaçlarının olduğu ormanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamazken, alevlere müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangını görüntüleyen gazeteciler, hızla ilerleyen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
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