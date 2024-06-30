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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 30.06.2024 18:44
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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri'de, polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Melikgazi ve Kocasinan ilçesindeki adreslere operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda yaklaşık 17 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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