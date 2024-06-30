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Adana'da orman yangını! Alevler kontrol altına alındı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 30.06.2024 17:49
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Adana’da orman yangını! Alevler kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler ormanlık alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Havadan bir uçak ve iki helikopter, karadan ise çok sayıda arasöz ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler ormanlık alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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