İzmir'deki 3 yangın kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı yangınların çıkış nedenini açıkladı
İzmir'in Selçuk, Menderes ve Susurluk ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada "Selçuk, Menderes ve Susurluk'ta mücadelemiz olduğunu söyledik. An itibariyle 3 yangın da kontrol altında. Menderes'te 150 hektar, Selçuk'ta da 350 hektarlık alan etkilendi. Önümüzdeki hafta yoğun şekilde rüzgar uyarısını dikkate alarak vatandaşların bu konuya özen göstermeli" dedi.
Cumartesi günü Türkiye genelinde 30'u kırsal 14'ü ormanlık alan olmak üzere toplam 44 yangın çıktı. Yangınların birçoğu ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerindeki yangınlarla mücadele ise sabaha kadar aralıksız devam etti.
YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Selçuk, Menderes ve Balıkesir Susurluk'taki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.
Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere, dün başlayan İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarına gece de müdahale edildiğini hatırlatarak, "An itibarıyla her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum." dedi.
ÇEŞME'DEKİ YANGIN İZMARİTTEN ÇIKTI
Yangın çıkış sebeplerinin valilik ve kolluk güçleri tarafından araştırılmaya devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Menderes yangınıyla alakalı bir hobi bahçesinde çıktığını söylemiştik, ilgili kişiler gözaltında. Dün yine İzmir'de risk grubunda 6 adet yangın vardı, Çeşme'deydi birisi de. Çeşme yangını bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda. Ben buradan ister bilinçli ister bilinçsiz, hata ya da ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını belirtmek istiyorum. Bu konunun telafisi yok. Can ve mal kaybı gibi sonuçlara yol açabilecek. Bunları engellemek adına çok yoğun mücadele oluyor." diye konuştu.
Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların özellikle bu dönemde yangınlarla ilgili daha hassas davranmalarını istedi.
Gelecek hafta Ege Bölgesi için çok yoğun ve şiddetli rüzgar uyarısının yapıldığını aktaran Yumaklı, hava sıcaklıklarının da yükseldiğini, herkesin konuya duyarlı olması gerektiğini belirtti.
Yumaklı, Menderes'te yaklaşık 150, Selçuk'ta da 350 hektarlık alanın yangından etkilendiğini dile getirerek, tamamen söndürme çalışmaları bittiğinde yangında ne kadarlık bir alanın hasar gördüğünün tespitinin yapılacağını söyledi.
Kontrol altına alınan yangınlarda görev alan herkese teşekkür eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Bu süreç içerisinde vatandaşlarımız için çok şükür ki can kaybı, yaralanma ya da sağlık sorunu oluşturacak herhangi bir unsur oluşmadı. Ancak hep söylüyoruz bu hayatı sadece insanlar olarak biz yaşamıyoruz. Bu dünyayı paylaştığımız, bu ekosistemdeki varlıklar maalesef bu yangınlarla birlikte etkileniyorlar, yok oluyorlar. Dolayısıyla o bölümdeki şeyleri herkesin anlayışına, vicdanına ve insafına bırakıyorum. Çok şükür ki yanan herhangi bir ev, tesis yok. Yani bu da bu şekilde atlatılmış oldu. Üzerine basa basa, altını çize çize tekrar ifade etmek istiyorum, yangın oluşturacak çok basit, küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçlarının olabileceğini lütfen unutmayalım."
Mesire yerlerinde belirtilen kurallara uyulmasını isteyen Yumaklı, girişi risk sebebiyle yasaklanmış olan alanlara girilmemesi gerektiğini, insanların üzerine düşeni yapması halinde herhangi bir sorun olmayacağını vurguladı.
Yumaklı, Türkiye'deki diğer illerde de şu anda aktif herhangi bir yangın olmadığını aktararak, her gün çıkan yaklaşık 30 ya da 40 yangının içerisinde üst risk grubu olarak nitelendirdikleri 8 ila 10 yangının olduğunu ve bu anlamda erken müdahalenin önem taşıdığını ifade etti.
Bakan Yumaklı, Selçuk'taki yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilmediğini sözlerine ekledi.
Yumaklı, açıklamanın ardından İzmir Valisi Süleyman Elban ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile devam eden çalışmalarla ilgili görüştü.
YANGININ ÇIKTIĞI NOKTA OLARAK DEĞERLENDİRİLEN BÖLGE GÖRÜNTÜLENDİ
İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölge dron ile havadan görüntülendi.
Yangının çıktığı nokta olarak değerlendirilen Pamucak'taki mevkii, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar, ormanlık alanda tutan dumanlar ve çalışma yürüten ekipler yer aldı.
YENİDEN HAVADAN MÜDAHALEYE BAŞLANILDI
İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde dün çıkan orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte tekrardan yangın söndürme uçakları ve helikopterler ile müdahale edilmeye başlanıldı.
İzmir'in Menderes ilçesinde saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına havanın aydınlık olduğu sürçte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale etmeye başlamıştı. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve karada ekiplerin yangına müdahalesi gece boyunca devam etti.
YANGINLARDA SON DURUM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki orman yangınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Susurluk'taki yangının enerjisinin ciddi bir şekilde düşürüldüğünü, İzmir Selçuk ve Menderes'teki yangınlara müdahalelerin sürdüğünü söyledi.
Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da 7 ilde 11 farklı büyüklükte yüksek riskte yangın olduğunu, bunlardan 6'sının kontrol altına alındığını belirtti.
Çeşme ve Torbalı'daki yangınların da kontrol altına alındığı bilgisini paylaşan Yumaklı, "Halihazırda Balıkesir Susurluk, şu anda içinde bulunduğumuz İzmir Selçuk ve Menderes'te müdahaleler devam ediyor. Susurluk'takinin enerjisi nispeten ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Selçuk'taki ve Menderes'teki yangınlara müdahaleler devam ediyor ama onlarda da arkadaşlar her geçen an daha da kolaylıyor. Tehdit altında olan herhangi bir yerleşim merkezi, birimi ya da tesis söz konusu değil." diye konuştu.
Selçuk-Kuşadası kara yolunun tedbiren kapalı olduğunu hatırlatan Yumaklı, yanan herhangi bir ev ya da başka bir tesisin söz konusu olmadığını, dumandan etkilenenler olsa da sağlık tehlikesi olan kimsenin bulunmadığını dile getirdi.
"BİZİM VERDİĞİMİZ BİLGİNİN DIŞINDAKİ HİÇBİR ŞEY DOĞRU DEĞİL"
Geçen bu süre içinde sosyal medyadaki dezenformasyonla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:
"Kötülük, her yerde kötülük. Burada arkadaşlarımız cansiperane mücadele verirken hiçbir şekilde anlam veremediğimiz Kuşadası'yla alakalı hiç olmayan hususların konuşulması ya da Selçuk'la alakalı… Bunları gözlemliyoruz. Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki hiçbir şey doğru değil. Türkiye'de aynı anda 44 yangın çıktığı ve bunun bir zafiyet oluşturduğu yönünde bazı iddiaları duyduk. Bunu başka nasıl anlatalım bilmiyorum ama gün içerisinde farklı zamanlarda farklı şehirlerde çıkan yangınlardan bahsediyoruz. Bunların orman içi, orman dışı alanlarda çıktığından bahsediyoruz. Son derece şeffaf bir şekilde vermiş olduğumuz bilginin bu şekilde çarpıtılmasını da anlayabilmiş değiliz, yani ne amaçlanıyor? Devletin bütün kurumlarıyla koordinasyon son derece üst seviyede devam ediyor, belediyelerin hakeza diğer kamu kurumlarının, hatta gerekiyorsa özel kurumların. Burada böyle tasvip edemeyeceğimiz ya da anlamlandıramayacağımız bir husus üzerinden yani bir zafiyet görüntüsü oluşturmayı anlayabilmiş değilim. Doğru değil. Kesinlikle yanlış. Yalan demeyi hani ben yediremiyorum kendime."
Yangınla ilgili başarıyı her zaman için yangının çıkmaması olarak gördüklerini vurgulayan Yumaklı, "Bu başarı, bütün halkımız hep beraber omuz omuza vererek, hassasiyet göstererek gerçekleşecek." dedi.
İLGİLİ KİŞİLER GÖZALTINDA
Yumaklı, İzmir'de Torbalı ve Çeşme, Balıkesir'de ise Susurluk'taki yangınların enerjilerinin düşürüldüğünü, tehdidin ortadan kalktığını vurgulayarak, Menderes'teki yangının da enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü, henüz kontrol altında olmadığını, Selçuk'ta da iki bölgede yoğun şekilde müdahalenin devam ettiğini aktardı. Yumaklı, açıklamasına "Şu anda ilgili kişiler gözaltında." ifadelerini de ekledi.
YANGINLAR
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, İzmir'in ise Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Menderes'te Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
MENDERES BELEDİYE BAŞKANI ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA: İNŞALLAH KISA SÜREDE SONA ERER
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."
5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ
MSB tarafından yapılan açıklamada "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." denildi.
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Çalışmalar sürerken, alevlerin yaklaştığı kırsal Çamönü Mahallesi'ndeki bazı evlerde yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.
ÇEŞME VE SELÇUK İLÇELERİNDE DE YANGIN ÇIKTI
Çeşme Germiyan Mahallesi'ndeki kırsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevler, yaklaşık 10 saatlik etkin müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Menderes ve Selçuk ilçesindeki yangınlarla mücadele ise sürüyor.
OTOBAN TRAFİĞE KAPANDI
Selçuk ilçesi Pamucak Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.
SELÇUK'TAKİ YANGIN KUŞADASI'NA SIÇRADI
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı. Yangının söndürülmesi için ekipler, yoğun çaba sarf ederken alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
AYDIN-İZMİR OTOBANI TRAFİĞE KAPATILDI
Yangın nedeniyle Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatılırken, Kuşadası'na gidecekler için trafik akışı Çamlık Mahallesi'nde veriliyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da incelemelerde bulunmak için Kuşadası'na gittiği öğrenildi.
EVLER, OTELLER VE BARINAK BOŞALTILDI
Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve evler tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi.
Ayrıca Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı boşaltıldı. Hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin barınaklarına gönderildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
İZMİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA: YANGININ ŞİDDETİNDE AZALMA VAR
İzmir Valisi Süleyman Elban, Selçuk'ta yangın kriz merkezinde açıklama yaptı: "Yangının enerjisi düşmüş durumda"
İzmir Valisi Süleyman Elban, Selçuk'ta yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün kentte sabahtan itibaren irili ufaklı 17 yangın çıktığını, bunun 5'inin küçük, 12'sinin ise büyük olduğunu söyledi.
Yangınların 2'si dışında diğerlerinin kontrol altına alındığını belirten Elban, "Menderes'te 2 farklı yangınımız vardı, birisi Şaşal bölgesinde birisi de Çamönü köyünde. Şaşal bölgesindeki de kontrol altına alındı. Çamönü köyündeki yangınımız henüz kontrol altına alınmamakla birlikte yangının şiddetinde ciddi bir azalma var." bilgisini verdi.
CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
Selçuk'un Pamucak mevkisindeki yangının saat 17.12 itibarıyla başladığını ve 8 dakika sonra hava araçlarının yangına hızla müdahale ettiğini vurgulayan Elban, şöyle devam etti:
"Pamucak ve Menderes'te Allah'a şükür can kaybımız ya da yaralımız bulunmuyor. Menderes'te yerleşim yeri dışında bulunan evde birer oda ya da bir eklenti bölümünde hafif bir yangın oldu. Orman dışında büyük bir zararımız olmadı. Burada da yine çok şükür yerleşim yerlerine ciddi bir tehdit gözükmüyor. Yangın biliyorsunuz Selçuk-Kuşadası sınırında başladı. Daha sonra yangın Kuşadası tarafına sirayet etti. Ancak biraz önce bölge müdürümüz ve diğer ekiple havadan yangını takip ettik. Özellikle Kuşadası ve diğer bölgelerde yangının enerjisi düşmüş durumda. Kontrol altına alınmadı ancak başladığı saatlerdeki yoğun bir yangın şiddeti de yok."
MSB'DEN İZMİR YANGINI AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı tarafından İzmir'deki yangına ilişkin "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Cougar helikopter ile 2 adet CH-47 helikopter, İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlamaya devam ediyor." açıklaması yapıldı.
ÇANAKKALE'DE DE YANGIN ÇIKTI!
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
ÇANAKKALE'DE YANGIN!
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. Yeniköy ve Üvecik köyleri arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın nedeniyle yazlık konutlar tahliye edildi, köylerdeki ağıllar boşaltıldı.
Üvecik köyünde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Hamza Özkan'ın kışlası da yangın nedeniyle hasar gördü. Yangın başlayınca hayvanlarını sahile götüren Özkan, sürüsünü telef olmaktan kurtardı. Ayrıca, bir çimento fabrikasının limanda bulunan tesislerinin girişindeki kapalı bölüm de yandı.
YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yoğun çabaları sonucu rüzgar enerji santrallerine yaklaşması engellenen alevlerden bazı ağaçlar zarar gördü. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın yerinde koordine ettiği ekipler, köylülerin desteğiyle yangını kısmen kontrol altında aldıkları bölgede çalışmalarına devam ediyor.
Evleri tahliye edilen vatandaşların, soğutma çalışmalarının sürdürülmesi için evlerine henüz girmemeleri, teyakkuzda olmaları gerektiği belirtildi.
BAKAN YUMAKLI'DAN İLK AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"İzmir'de devam eden; Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen, Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ve 972 personel sevk edildi. Yangının başladığı ilk andan itibaren Ormanın Kahramanları cansiparane mücadelesini sürdürüyor."
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