Fethiye'de aile katliamı! Eşinin ailesiyle kavga edip kurşun yağdırdı...
Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşinin ailesiyle kavga eden Özcan A. kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Özcan A. bir villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti. İşte detaylar...
Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile birlikte bir kişiyi silahla öldüren şüpheli, olay sonrası firar etti.
EŞİNİN AİLESİNİ KATLETTİ
Eşinin ailesi ile aralarında anlaşmazlık yaşadığı Özcan A, sabah saatlerinde kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra bir villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.
Silah seslerinin ardından vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerini evde yaptıkları ilk incelemede Şükrü Aysu ve Adile Aysu'nun olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi. Havuz temizliği yapan ve ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Muhammet Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ARACI ORMANDA BULUNDU
Kayınpederi, kayınvalidesi ve Muhammet Akbaba'yı vuran şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise isimleri henüz tespit edilemeyen iki kişiyi yaraladığı, yaralıların Fethiye'deki sağlık kurumlarında tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.
Şüpheli Özcan A'nın olay sonrası kaçtığı araç ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette bulundu. Şüphelinin yakalanması için jandarma ve emniyet güçleri bölgede arama çalışmasını sürdürüyor.
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