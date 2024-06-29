Fethiye’de aile katliamı! Eşinin ailesiyle kavga edip kurşun yağdırdı...

EŞİNİN AİLESİNİ KATLETTİ



Eşinin ailesi ile aralarında anlaşmazlık yaşadığı Özcan A, sabah saatlerinde kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra bir villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.



Silah seslerinin ardından vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerini evde yaptıkları ilk incelemede Şükrü Aysu ve Adile Aysu'nun olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi. Havuz temizliği yapan ve ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Muhammet Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.