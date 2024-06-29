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İstanbul Avcılar'da kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı! Yaralılar var

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 14:24 Güncelleme: 29.06.2024 14:40
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İstanbul Avcılar’da kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı! Yaralılar var

İstanbul Avcılar'da seyir halindeki bir araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yayaların arasına daldı. Direk de çarpmanın etkisiyle yayaların üzerine devrilirken, olay yerinde yaralılar olduğu öğrenildi.

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