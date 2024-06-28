O ilimizde ormanlara girmek yasaklandı!

Sadece il sınırları içerisindeki piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunulmasının serbest olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu alanların dışındaki ormanlara girmenin, piknik yapmanın ve ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğu ifade edildi.

Belirlenen orman parkları, tabiat parkı ve milli park alanlarında günübirlik piknik yapılabileceği belirtilen açıklamada, kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri tarafından etkin bir şekilde gözetim ve denetim gerçekleştirileceği kaydedildi.