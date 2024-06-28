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Kastamonu’da çok sayıda makaron ele geçirildi

Giriş: 28.06.2024 21:57
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Kastamonu’da çok sayıda makaron ele geçirildi

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından 10 bin 200’ü doldurulmuş 80 bin 200 makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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