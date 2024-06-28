Bursa'da dehşet! Denizde görüldü ekipler alarma geçti
Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde bir kişinin olduğunu gören adam durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler denizdeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Burulaş Yat Limanı'nda çalışan bir güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde kıyıya yaklaşık 25 metre uzaklıkta deniz yüzeyinde bir şahsın olduğunu gördü.
DENİZDEN CESET ÇIKTI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası harekete geçen deniz polisi, deniz yüzeyindeki şahsın 65-70 yaşlarında 1.75 boylarında olduğunu tespit etti. Ceset, deniz polisleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Şahsın cenazesi morga kaldırılırken, kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.
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