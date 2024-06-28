Bursa’da dehşet! Denizde görüldü ekipler alarma geçti

DENİZDEN CESET ÇIKTI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası harekete geçen deniz polisi, deniz yüzeyindeki şahsın 65-70 yaşlarında 1.75 boylarında olduğunu tespit etti. Ceset, deniz polisleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Şahsın cenazesi morga kaldırılırken, kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.