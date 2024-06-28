İkinci Seçil Erzan vakası! İzmir’de patlayan olayda banka şubesi ve döviz bürosunda arama! Psikiyatri servisine yatırıldı...

GÖREV YAPTIĞI BANKADA VE DÖVİZ BÜROSUNDA ARAMA

Polis, Hatice Ö.'nün görev yaptığı banka şubesindeki odasında ve S.Ç.'nin sahibi olduğu döviz bürosunda arama yaptı. Ayrıca olayla ilgili gözaltına alınan S.Ç.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Türkiye'nin aylardır konuştuğu Seçil Erzan vakasının bir yenisi daha yaşandı. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon TL topladı.