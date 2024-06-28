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Düzce'deki ağırda yangın! 3 büyükbaş hayvan öldü...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 14:45
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Düzce’deki ağırda yangın! 3 büyükbaş hayvan öldü...

Düzce Otluoğlu Mahallesi Saraçlar mevkisinde bir ahırda çıkan yangın sonucunda 3 büyükbaş hayvan ölürken, 2 büyükbaş ise yaralandı. Olay sonrası ahır kullanılmaz hale geldi.

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