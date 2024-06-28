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İkinci Seçil Erzan vakası! İzmir'de patlayan olayda banka şubesi ve döviz bürosunda arama! Psikiyatri servisine yatırıldı...

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 28.06.2024 16:23
Türkiye'nin aylardan konuştuğu Seçil Erzan davasının bir benzeri daha yaşandı. İzmir'de yüksek kar vaadiyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanın bulunduğu 5 kişiyi 200 milyon lira dolandıran ve intihar girişiminde bulunan Hatice Ö.'nün işlemleri devam ediyor. Son olarak şüphelinin banka şubesindeki odasında ve döviz bürosunda arama yapılırken Hatice Ö.'de psikiyatri servisine yatırıldı. Hatice Ö.'nün yemek yemeyi reddettiği, doktorlara göre ifade veremeyecek durumda olduğu belirtildi. İşte detaylar...
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