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Koza-İpek Holding'e ait yalı 1,1 milyar TL'ye Tayvanlıların oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 15:14
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Koza-İpek Holding’e ait yalı 1,1 milyar TL’ye Tayvanlıların oldu

FETÖ firarisi Akın İpek'in şirketi Koza-İpek Holding'e ait olan ve TMSF tarafından el konulan İstanbul Bebek'teki yalı ihale ile satıldı. Üç saat süren ihale sonucu 1,1 milyar TL'lik teklif veren Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.

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