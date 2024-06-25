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Volkan Demirel’in babası vefat etti

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 25.06.2024 19:07
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Volkan Demirel’in babası vefat etti

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel (71) Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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