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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 16:41
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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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