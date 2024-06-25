İstanbul'da yangın paniği! Silivri'de tarım arazisinde alevlere müdahale ediliyor
Silivri'de buğday tarlalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Silivri'de buğday tarlalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
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