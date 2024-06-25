Çalışanını tokatlayan Ayhan Sicimoğlu hakkında flaş gelişme! Suç duyurusunda bulunuldu

'BİR KUMPAS VE ŞANTAJ İLE KARŞI KARŞIYAYIM'

Ayhan Sicimoğlu, yaşanan o anların sosyal medyada yayınlanması sonrası Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar, montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti. Polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden bu işe müdahil olan üçüncü şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir" dedi.

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Samet İşitmezoğlu'nun avukatı Mehmet Erkan Akkuş ise Ayhan Sicimoğlu hakkında kasten yaralama suçundan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukat Akkuş, "Suç duyurusunda bulunmakla kalmayıp, buna benzer olayların yaşanmaması için tüm hukuki yolların sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.