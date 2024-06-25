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İstanbullu dikkat! D-100'de o bölgede şerit daraltılacak! 75 gün sürecek

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 16:04 Güncelleme: 25.06.2024 16:06
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İstanbullu dikkat! D-100’de o bölgede şerit daraltılacak! 75 gün sürecek

İstanbul'da Yenibosna metrobüs istasyonunun üst geçidinde yapılacak çalışma nedeniyle D-100 Karayolu ile yan yollarda şerit daraltması yapılacağı açıklandı.

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