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İBB bütçesiyle belgesel çektirilen Ayhan Sicimoğlu'ndan skandal! Emekçinin hakkını vermeyip tokatladı

Giriş: 24.06.2024 00:39 Güncelleme: 24.06.2024 00:40
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İBB bütçesiyle belgesel çektirilen Ayhan Sicimoğlu’ndan skandal! Emekçinin hakkını vermeyip tokatladı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu hakkını isteyen emekçi genci tokatladı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu bir skandala imza attı.

Sicimoğlu teknesinin temizlik işlerine bakan genci işini beğenmediği gerekçesiyle kovdu.

EMEKÇİNİN HAKKINI VERMEDİ

Teknenin bağlı olduğu marinaya gelen genç parasını istedi.

DARP ETMEKLE TEHDİT ETTİ

Gencin iddiasına göre Sicimoğlu genci darp etmekle tehdit etti.

Genç de bunun üzerine video çekerek "Çalışanın hakkını vermiyor" dedi. Sicimoğlu da gencin sözlerine "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" diye yanıt verdi.

PERSONELE TOKATLI SALDIRI

Sinirlerine hakim olamayan Ayhan Sicimoğlu personeline tokatla saldırdı.

"DARP RAPORU ALACAĞIM"

Eski çalışan "Darp raporu alacağım.Sizi polise şikayet edeceğim" dedi.

ARABASINA BİNEREK UZAKLAŞTI

Ardından personele tokat atan Sicimoğlu, arabasına binip olay yerinden uzaklaştı.

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