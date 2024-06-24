İBB bütçesiyle belgesel çektirilen Ayhan Sicimoğlu'ndan skandal! Emekçinin hakkını vermeyip tokatladı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu hakkını isteyen emekçi genci tokatladı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu bir skandala imza attı.
Sicimoğlu teknesinin temizlik işlerine bakan genci işini beğenmediği gerekçesiyle kovdu.
EMEKÇİNİN HAKKINI VERMEDİ
Teknenin bağlı olduğu marinaya gelen genç parasını istedi.
DARP ETMEKLE TEHDİT ETTİ
Gencin iddiasına göre Sicimoğlu genci darp etmekle tehdit etti.
Genç de bunun üzerine video çekerek "Çalışanın hakkını vermiyor" dedi. Sicimoğlu da gencin sözlerine "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" diye yanıt verdi.
PERSONELE TOKATLI SALDIRI
Sinirlerine hakim olamayan Ayhan Sicimoğlu personeline tokatla saldırdı.
"DARP RAPORU ALACAĞIM"
Eski çalışan "Darp raporu alacağım.Sizi polise şikayet edeceğim" dedi.
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