Başıboş köpekler Kilis’te vatandaşları isyan ettirdi! Sokağa çıkamaz oldular





''BEN DE SALDIRIYA UĞRADIM''

Kendisinin de benzer bir olay yaşadığını dile getiren Kılıç, ''Yaklaşık on gün önce evimin biraz ilerisindeki parkta ben de köpeklerin saldırısına uğradım. Çok korktum, koşmaya çalışırken düştüm ve bileğimi burktum. Çevredeki vatandaşlar köpeklere taş atarak kovaladıktan sonra ayağa kalkabildim. O kadar korkmuştum ki elim ayağım titriyordu. Bu köpekler için bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çocuklarımız dışarı çıkmaktan korkar hale geldi'' ifadelerini kullandı.