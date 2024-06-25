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Kentin en işlek caddesinde cam kırıp telefon aldı, elindeki bıçakla tehditler savurdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 09:56 Güncelleme: 25.06.2024 09:56
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Kentin en işlek caddesinde cam kırıp telefon aldı, elindeki bıçakla tehditler savurdu

Muş merkezde gündüz vakti bir iş yerinin camını kırarak telefon alan şahıs, daha sonra elindeki bıçağı sallayarak gitti.

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