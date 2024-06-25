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Artvin'in gizli hazinesi: Kilayet Manastırı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 10:25 Güncelleme: 25.06.2024 10:25
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Artvin’in gizli hazinesi: Kilayet Manastırı

Artvin'in Karçhal Dağı eteklerindeki 1100 yıllık olduğu tahmin edilen Kilayet Manastırı, tarihi dokusu ve görkemli yapısıyla hayranlık uyandırıyor.

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