Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı | İşte Meclis'e sunulan rapor

Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılması beklenen düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı TBMM'ye "mobil kısırlaştırma" ünitelerinin yaygınlaştırılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Bakanlığın Meclis'e gönderdiği rapor, AK Partinin sokak hayvanlarına yönelik sorunların çözümü için yürüttüğü yasa çalışmasına yol gösterecek tespitleri de içeriyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 07:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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