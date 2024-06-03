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Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı | İşte Meclis'e sunulan rapor

Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılması beklenen düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı TBMM'ye "mobil kısırlaştırma" ünitelerinin yaygınlaştırılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Bakanlığın Meclis'e gönderdiği rapor, AK Partinin sokak hayvanlarına yönelik sorunların çözümü için yürüttüğü yasa çalışmasına yol gösterecek tespitleri de içeriyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 07:44
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Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı | İşte Meclis’e sunulan rapor

Tarım ve Orman Bakanlığı TBMM'ye "mobil kısırlaştırma" ünitelerinin yaygınlaştırılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

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Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı | İşte Meclis’e sunulan rapor

Sabah'ın edindiği bilgiye göre; vatandaşlar TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak sokak hayvanlarıyla ilgili önlem alınmasını talep etti. TBMM konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı'na ileterek soruna ilişkin tespit ve çözüm yollarının araştırılmasını istedi.

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Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı | İşte Meclis’e sunulan rapor

Bakanlığın Meclis'e gönderdiği rapor, AK Partinin sokak hayvanlarına yönelik sorunların çözümü için yürüttüğü yasa çalışmasına yol gösterecek tespitleri de içeriyor.

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Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı | İşte Meclis’e sunulan rapor

Şehirlerdeki hayvan sayısının bilinmemesi ve hayvanların kayıt altına alınmasında karşılaşılan zorluklara dikkat çeken Bakanlık, sahipsiz hayvanların belediyelerce dijital kimliklendirme ile HAYBİS veri tabanında kayıt altına alma işlemlerinin yoğunlaştırılmakta olduğuna dikkat çekti.

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Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı | İşte Meclis’e sunulan rapor

Sahiplenilmiş hayvanlarında kayıt altına alınıp takibinin de devam ettiğine işaret eden Bakanlık, dijital kimliklendirme ile PETVET sisteminde kayıtların tutulmakta olduğunu kaydetti.