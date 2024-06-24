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Kafasını defalarca dolaba vurdu! Market çalışanını böyle darp etti! O anlar güvenlik kamerasında...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 09:59 Güncelleme: 24.06.2024 10:08
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Kafasını defalarca dolaba vurdu! Market çalışanını böyle darp etti! O anlar güvenlik kamerasında...

Tokat'ta bir zincir markete giden kadın, market çalışanı olan kadının saçından tutarak dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu. Darp edilen kadın şikayetçi olurken ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

Tokat'ta bir kadın, zincir market çalışanı kadını saçından tutup dondurucu dolaba kafasını vurarak darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DONDURUCUYA KAFASINI DEFALARCA VURDU

Olay, dün kent merkezinde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Sevgi H., bilinmeyen nedenle market çalışanı Buse U.'ya saldırdı. Sevgi H., eline saçlarını doladığı Buse U.'yu sürükleyip, markette bulunan dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu.

SERBEST BIRAKILDI

Sevgi H.diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Sevgi H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; darbedilen Buse U.'nun çığlık çığlığa kaldığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Saçından tutup kafasını dolaba vurduSaçından tutup kafasını dolaba vurdu SAÇINDAN TUTUP KAFASINI DOLABA VURDU

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