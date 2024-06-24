Kafasını defalarca dolaba vurdu! Market çalışanını böyle darp etti! O anlar güvenlik kamerasında...

SERBEST BIRAKILDI

Sevgi H.diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Sevgi H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.