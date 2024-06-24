Kafasını defalarca dolaba vurdu! Market çalışanını böyle darp etti! O anlar güvenlik kamerasında...
Tokat'ta bir zincir markete giden kadın, market çalışanı olan kadının saçından tutarak dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu. Darp edilen kadın şikayetçi olurken ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...
Tokat'ta bir kadın, zincir market çalışanı kadını saçından tutup dondurucu dolaba kafasını vurarak darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DONDURUCUYA KAFASINI DEFALARCA VURDU
Olay, dün kent merkezinde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Sevgi H., bilinmeyen nedenle market çalışanı Buse U.'ya saldırdı. Sevgi H., eline saçlarını doladığı Buse U.'yu sürükleyip, markette bulunan dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu.
SERBEST BIRAKILDI
Sevgi H.diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Sevgi H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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