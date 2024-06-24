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Kırklareli'nde 300 saman balyası yandı!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 10:27
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Kırklareli’nde 300 saman balyası yandı!

Son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında 300 saman balyası yandı. Yangında 5 dekar tarım alanı da zarar gördü.

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