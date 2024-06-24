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İstanbul'da bayram tatili sonrası trafikte son durum: Bazı noktalarda yoğunluk yaşandı

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 09:30 Güncelleme: 24.06.2024 09:46
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İstanbul’da bayram tatili sonrası trafikte son durum: Bazı noktalarda yoğunluk yaşandı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken şehir genelinde trafik oranı yüzde 51'e kadar yükseldi. İşte detaylar...

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