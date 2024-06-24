Daha da kavrulacağız! Sıcaklıklar 5-10 derece artacak! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir uyarısı...
Yurt genelinde sıcak hava etkisini giderek artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu güncellendi. Buna göre yurt genelinde sıcaklıkların 5-10 derece daha artacağı kaydedilirken, rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik uyarı da yapıldı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda sıcaklıkların giderek yükseleceği ve bunaltıcı sıcakların etkili olacağı görüldü.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerin in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Hava Tahmin uzmanı Serdar Yıldırım A Haber muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Muğla çevreleri ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar bekliyoruz. Şu an için 39-40 derecelere varan anlık sıcaklıklar bölgede ölçülmüş durumda. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar çarşamba günü İç Anadolu'nun kuzeyi Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde 2-4 derece azalacak. Bununla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 31 DERECEYİ GÖRECEK
İstanbul'da sıcaklıklar 29-31 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 21 derece civarında olacak. Hava ise açık ve az bulutlu olacak. Rüzgar beklentimiz var. İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca az bulutlu ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 35 derece gece sıcaklığı ise 24 derece olacak. Ankara'da hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 36 derece olacak. Gece sıcaklıkları 18 derece civarında seyredecek.
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