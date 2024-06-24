İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 güne dikkat! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!

Bir tarafta termometreler 52 dereceyi gösterirken diğer bir tarafta fırtına var. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? A Haber muhabiri Merve Pekmez Ankara'da meteoroloji genel müdürlüğünde, hava tahmin uzmanı olan konuğu Serdar Yıldırım ile Türkiye genelindeki son durumu aktardı. İşte detaylar…

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