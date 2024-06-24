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İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 güne dikkat! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 15:55
Bir tarafta termometreler 52 dereceyi gösterirken diğer bir tarafta fırtına var. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? A Haber muhabiri Merve Pekmez Ankara'da meteoroloji genel müdürlüğünde, hava tahmin uzmanı olan konuğu Serdar Yıldırım ile Türkiye genelindeki son durumu aktardı. İşte detaylar…
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