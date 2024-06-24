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Ordu'da muhtar ile aza arasındaki kavgada kan aktı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 15:24 Güncelleme: 24.06.2024 15:24
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Ordu’da muhtar ile aza arasındaki kavgada kan aktı

Ordu'da muhtar ile azası arasında çıkan tartışmada kan aktı. Azasına sinirlenen muhtar M.Ö., tabancasıyla Ö.A.'yı vurdu. Vurulan Ö.A. hayatını kaybetti.

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