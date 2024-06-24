THY dokuzuncu kez Avrupa’nın zirvesinde! Skytrax listeyi hazırladı

Türk Hava Yolları (THY), havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından dokuzuncu kez "Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi" seçildi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Londra'da düzenlenen Dünya Havayolları Ödülleri töreninde dokuzuncu kez Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçilen THY, ayrıca "Dünyanın en iyi business class ikram servisi" ve "Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu" ödüllerine de layık görüldü.