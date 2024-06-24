THY dokuzuncu kez Avrupa'nın zirvesinde! Skytrax listeyi hazırladı
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu firması olan Türk Hava Yolları (THY), Skytrax tarafından dokuzuncu defa "Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi" seçildi.
Türk Hava Yolları (THY), havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından dokuzuncu kez "Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi" seçildi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Londra'da düzenlenen Dünya Havayolları Ödülleri töreninde dokuzuncu kez Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçilen THY, ayrıca "Dünyanın en iyi business class ikram servisi" ve "Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu" ödüllerine de layık görüldü.
Törende THY adına ödülü Genel Müdür Bilal Ekşi aldı. Açıklamada ödüllere ilişkin görüşlerine yer verilen Ekşi, "Skytrax'ten bu prestijli ödülleri almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupa'nın en iyi hava yolu ve Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu olarak seçilmek ve birinci sınıf ikram servisimizin mükemmelliğiyle tanınmak, tüm ekibimizin sıkı çalışmasının ve adanmışlığının bir kanıtıdır.
THY ailesi olarak bizi bu harika ödüllere layık gören değerli yolcularımıza ve bu değerlendirmeyi hayata geçiren Skytrax ekibine teşekkür ederiz. DNA'mızdaki Türk misafirperverliğiyle, yolcularımıza eşsiz bir seyahat deneyimi sunmaya kararlıyız ve hizmetlerimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Skytrax CEO'su Edward Plaisted ise "Böyle rekabetçi bir bölgede dokuzuncu kez başarı sağlayan ve müşterilerinin favorisi olduğunu gösteren Türk Hava Yolları'nı, Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi olarak seçildiği için tebrik ediyoruz.
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