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Otobüs seyir halindeyken alev alev yandı! 44 yolcu canını zor kurtardı | O korku dolu anlar kameralara yansıdı...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 00:49 Güncelleme: 23.06.2024 01:13
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Otobüs seyir halindeyken alev alev yandı! 44 yolcu canını zor kurtardı | O korku dolu anlar kameralara yansıdı...

Batman'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, yakında bulunan belediye tankerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Iğdır'dan Diyarbakır'a 44 yolcu ile seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 34 GUJ 369 plakalı Star Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü Batman'ın Kozluk ilçesinde Üçyol mevkisinde motor kısmından alev aldı.

Alevleri gören F.A., yolcuları tahliye ederken, yangını gören çevredekiler yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

O sırada bölgeye yakın olan belediye tankerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular gelen başka bir otobüse bindirilerek yola devam etti.

44 yolcu canını zor kurtardı!44 yolcu canını zor kurtardı! 44 YOLCU CANINI ZOR KURTARDI!

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