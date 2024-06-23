Karaman’da korkunç olay! Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yaşanan olaydan sonra şahısların üzerinde ve iş yerlerinde arama yapan ekipler 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile 680 adet dolu fişek ve döner bıçağı ele geçirdi. Olay yeri inceleme ekibi de kavganın yaşandığı sokak üzerinde boş kovan çalışması yaptı.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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