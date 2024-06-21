Antalya'da film sahnelerini aratmayan olay! Husumetlileri önünü kesti bindiği taksiyi kaçırdı
Antalya'da taksiye binen bir şahsın önü husumetlileri tarafından kesince akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Ne yapacağını şaşıran şahıs şoförü indirerek taksiyi kaçırdı. Film sahnelerini andıran anlar ise anbean kameraya yansıdı.
TAKSİNİN ÖNÜNÜ KESİP VURDULAR
Duraktan müşteri alan Erman isimli taksi şoförünün önü, plakası öğrenilemeyen beyaz renkli bir minibüs tarafından kesildi. Minibüsteki 4 kişi, taksideki yolcuyu indirmeye çalıştı. Olayın ardından taksiden inen şoför, müşterisini indirmek isteyen kişilere müdahale etmek istedi. Taksideki ismi öğrenilemeyen yolcuyu indiremeyen 4 kişi, bu kez taksiye vurmaya başladı.
ŞOFÖR KOLTUĞUNA GEÇİP TAKSİYİ KAÇIRDI
Taksi şoförü aracına zarar veren ve yolcusunu indirmeye çalışan kişilere engel olmaya çalışırken, taksinin hareket ettiğini gördü. Takside bulunan yolcu, çalışır durumdaki taksinin şoför koltuğuna geçerek olay yerinden uzaklaştı. Taksi sürücüsü ise taksisinin arkasından koştu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
ÖNCE KAÇIRDI SONRA TESLİM ETTİ
4 kişi ile taksideki yolcu arasında husumet olduğu öğrenildi. Diğer yandan taksiyi kaçıran yolcunun en yakın polis merkezine giderek taksiyi teslim ettiği, taksi şoförünün ise taksisini polis merkezinden teslim aldığı öğrenildi.
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