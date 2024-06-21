Antalya’da film sahnelerini aratmayan olay! Husumetlileri önünü kesti bindiği taksiyi kaçırdı

ÖNCE KAÇIRDI SONRA TESLİM ETTİ

4 kişi ile taksideki yolcu arasında husumet olduğu öğrenildi. Diğer yandan taksiyi kaçıran yolcunun en yakın polis merkezine giderek taksiyi teslim ettiği, taksi şoförünün ise taksisini polis merkezinden teslim aldığı öğrenildi.