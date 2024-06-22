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Konya'da dehşet kaza! 2 çocuk öldü çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 00:43
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Konya’da dehşet kaza! 2 çocuk öldü çok sayıda yaralı var

Konya’da seyir halindeki otomobil sürücüs hakimiyeti kaybedince refüje çarptı ve takla attı. Korkunç kazada 2 çocuk hayatını kaybetti, 1’i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

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