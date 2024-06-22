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Aydın'da yangın! Alevler otluk alandan fabrikaya sıçradı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 22.06.2024 20:21
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Aydın’da yangın! Alevler otluk alandan fabrikaya sıçradı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir işletmeye ait depoda yangın çıkarken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan ve organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Ata Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

FABRİKAYA SIÇRADI

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya sıçradı.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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