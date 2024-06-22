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Katliamı çocuğunu göstermedikleri için yapmış

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 18:42
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Katliamı çocuğunu göstermedikleri için yapmış

Adana’da boşanma aşamasındaki eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldüren damadın, katliamı 3 aylık bebeğini kendisine göstermedikleri için yaptığı ortaya çıktı.

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