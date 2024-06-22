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Düğünde atılan havai fişek felakete sebep oldu! Araziye düştü yangı çıktı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 21:21
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Düğünde atılan havai fişek felakete sebep oldu! Araziye düştü yangı çıktı

Tokat'ta bir düğün sırasında atılan havai fişek, araziye düşerek yangına neden oldu.

Kent merkezinde bir düğün salonunda akşam saatlerinde yapılan düğünde, gelin ve damadın çıkışı sırasında havai fişek atıldı. Atılan havai fişekler, salonun yan tarafındaki kuru otlarla kaplı araziye düştü.

Otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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